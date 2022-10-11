الدولار يحلق والذهب يتأرجح بعد هبوط عنيف

شفق نيوز/ اتسعت مكاسب مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليعزز مكاسبه في ظل مزيد من التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع ترقب الذهب لمزيد من الإشارات بشأن الفائدة وخطوة الفيدرالي المقبلة في انتظار لبيانات التضخم.

تأتي ارتفاعات مؤشر الدولار وسط تزامنا مع استمرار تراجع اليورو دون مستويات التكافؤ، وانخفاض الجنيه الاسترليني في ظل فشل إجراءات الإنقاذ التي أعلن عنها بنك انجلترا لدعم الأسواق.

الدولار اليوم

وارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% وصولا إلى مستويات 113.4 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية بعدما لامس في وقت سابق مستويات الـ 113.5 نقطة.

جاء ذلك بالتزامن مع عودة السندات للمضي قدما صوب ذروة 14 عام حيث ارتفعت خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات 3.98% بينما تجاوزت مستويات الـ 4% في وقت سابق من تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب شبكة Investing

الذهب يهبط

وانخفضت أسعار الذهب XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قليلًا في حدود 1 دولار نزولا إلى مستويات 1667 دولار للاوقية.

وتحوم العقود الآجلة للمعدن الأصفر قرب مستويات 1675 دولارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث لا تزال تتأرجح بين مستويات 1680 دولارا ومستويات 1667 دولارا.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 34 دولارًا، في ختام تعاملات أمس الإثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات، بعد بيانات الوظائف الأميركية.

وسجّل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع؛ إذ عززت البيانات الأميركية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

توقعات السوق

قال محلل السوق في آي جي، ييب جون رونغ، إن أسعار الذهب تستفيد من تراكم توقعات رفع أسعار الفائدة من الأسبوع الماضي، والتي نجمت عن تقرير الوظائف الأميركية الأكثر من المتوقع.

وأضاف أن أسعار المعدن الأصغر تبدو كما هي، في الاتجاه الهبوطي الذي تسير عليه في الوقت الحالي.

من المتوقع أن ينخفض السعر الفوري للذهب في نطاق من 1660 دولارًا إلى 1674 دولارًا للأوقية؛ إذ كسر الدعم بشكل أو بآخر عند 1689 دولارًا، وفقًا لمحلل رويترز الفني وانغ تاو.

أظهرت البيانات، يوم الجمعة، تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر،بينما انخفض معدل البطالة ما يشير إلى اقتصاد مرن ويخمد الآمال في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي محوريًا في أي وقت قريبًا.

الأسواق تترقب

سيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1% سنويًا، لكن من المتوقع أن يتسارع المقياس الأساسي إلى 6.5% من 6.3%.

في حين أن الذهب غالبًا ما يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم؛ فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير المربح.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 350 دولارًا منذ أن تجاوزت 2000 دولار في مارس وسط تشديد شديد في السياسة النقدية الأميركية.