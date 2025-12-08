الدولار يحلق مجدداً في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق في بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 142050 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141850 ديناراً مقابل 100 دولار.