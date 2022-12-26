الدولار يحلق في سماء بغداد وبورصة السليمانية تتوقع استمراره لأسبوع

شفق نيوز/ يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد لتتجاوز، اليوم الاثنين، ولأول مرة "منذ سنتين" حاجز 156الف دينار مقابل كل 100 دولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا بعد ظهر اليوم، سعر صرف بلغ 156400 دينار مقابل كل 100 دولار، مبينا أن أسعار الصرف لصباح اليوم كانت قد بلغت 155400 ألف دينار.

ويعد هذا الارتفاع، هو الأول منذ العام 2020، حين أقر مجلس النواب العراقي الموازنة العامة ليعتمدها البنك المركزي بسعر صرف رسمي بلغ 146 ألف دينار .

إلى ذلك، توقع المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في محافظة السليمانية، عدم استقرار سعر الدولار لغاية نهاية الاسبوع الحالي، وعزا الأسباب إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية.

وقال كوران جبار، لوكالة شفق نيوز، إن سعر 100 دولار وصل ظهر اليوم إلى 155،500 دينار عراقي، مرجحاً عدم استقرار قيمة الدولار لغاية نهاية الأسبوع الجاري .

وعن الأسباب أكد گوران أن ثمة عوامل داخلية وأخرى خارجية تقف وراء هذه العملية، وما يتعلق بالعوامل الخارجية فهو بعض العقوبات التي فرضتها الخزينة الامريكية على بعض المصارف العراقية بسبب تعاملاتها مع إيران، اضافة الى تعاملات الدول الاقليمية مع العراق بالدولار في الأسواق المحلية .

اما بخصوص العوامل الداخلية فهي متعلقة بالعطلة التي أطلقها البنك المركزي، وكذلك انشغال المصارف بالحسابات الختامية وقلة ضخ الدولار من قبل البنك المركزي العراقي .

وأكد المتحدث الرسمي باسم سوق البورصة في السليمانية ان هذا الارتفاع بالاسعار هو غير قانوني كون السعر المعلن من قبل الحكومة هو أقل بكثير من السعر الذي تسجله الاسواق.

وعن الحلول اقترح گوران جبار، بأن يتم التعامل إلكترونيا مع كميات عملة الدولار التي تضخ من قبل البنك المركزي العراقي وحجب خروج الدولار إلى الخارج بدون رقابة مالية، اضافة الى ضخ كميات متناسبة مع الطلب في سوق العملة، والسيطرة على عمل المصارف الاهلية.

وعن زيادة الطلب على بيع الدولار بين گوران جبار، أن اي ارتفاع في الاسعار يعني "زيادة الطلب " وهذا ما يجعل الناس يتعاملون اكثر ببيع الدولار مقابل الدينار العراقي .