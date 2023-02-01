الدولار يحلق فوق الـ170 الف دينار عراقي

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار بالارتفاع أمام الدينار العراقي حتى مع إغلاق البورصة، اليوم الأربعاء، لتسجل 170 ألف دينار في بغداد وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الدولار استمرت بالتداول بعد اغلاق السوق في بغداد لتسجل في الساعة 9 مساءً 170000 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 168200 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 171000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 169000 دينار لكل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 170250 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 169250 دينارا مقابل 100 دولار.