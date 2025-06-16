الدولار يحلق على وقع صواريخ الشرق الأوسط

‎شفق نيوز/ سجل الدولار، ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات، يوم الاثنين المبكرة، مدفوعا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وذلك نتيجة خشيتهم من اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وإيران في المنطقة.

‎وبينما لم تُظهر إيران وإسرائيل أي مؤشرات على التراجع عن هجماتهما، فإن احتمال أن تسعى طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، أهم ممر لشحن النفط في العالم، أثار مخاطر اقتصادية أكبر من الاضطرابات في الشرق الأوسط الغني بالطاقة.

‎ولم تعقد المحادثات التي كانت مقررة أمس الأحد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي بعد أن شنت إسرائيل هجومها المفاجئ فجر الجمعة.

‎واستقرت العملة الأميركية مقابل الفرنك السويسري عند 0.81 في الساعات الأولى من التعاملات الأسيوية كما استقر المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل ستة عملات أخرى عند 98.25.

‎وسجلت العملات التي تتحرك في نفس اتجاه المخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعا طفيفا.