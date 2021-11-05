الدولار يحقق مكاسب للأسبوع الثاني

شفق نيوز/ كان الدولار في طريقه للأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة ، قبل تقرير الوظائف الرئيسي في الولايات المتحدة الذي قد يؤثر على توقيت رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتوجه الجنيه الاسترليني إلى أسوأ أسبوع له في 11 بعد أن فاجأ بنك إنجلترا السوق بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس.

واستقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة منافسات ، عند 94.341 بعد ارتفاعه بنسبة 0.51٪ خلال الليل. أدى ذلك إلى رفعه إلى المستوى الإيجابي هذا الأسبوع ، مضيفًا 0.21٪.

ولم يتغير الجنيه البريطاني كثيرًا يوم الجمعة بعد انخفاضه بنسبة 1.36٪ في الجلسة السابقة مما جعله يهبط بنسبة 1.34٪ هذا الأسبوع.

واضطر المستثمرون إلى إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية هذا الأسبوع ، بعد أن تراجعت بعض أكبر البنوك المركزية عن الرهانات على رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وعارضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء رهانات السوق لرفع سعر الفائدة في أقرب وقت في أكتوبر / تشرين الأول المقبل وقالت إنه من غير المرجح أن تحدث مثل هذه الخطوة في عام 2022.

وفي يوم الأربعاء أيضًا ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لم يكن في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض ، حتى مع إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تخفيض قدره 15 مليار دولار شهريًا من مشتريات الأصول الشهرية البالغة 120 مليار دولار. وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي تعافي سوق العمل كشرط لرفع أسعار الفائدة. من المقرر صدور جداول الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الجمعة ، ويتوقع الاقتصاديون زيادة 450 ألف وظيفة في أكتوبر ، بعد ارتفاع 194 ألفًا في الشهر السابق.

لم يتغير اليورو كثيرًا عند 1.1552 دولارًا بعد انخفاضه بنسبة 0.49٪ خلال الليل ، مما يضعه في طريقه للانخفاض الطفيف هذا الأسبوع.

واستقر الدولار تقريبًا عند 113.78 ين ، منخفضًا بنسبة 0.22٪ منذ يوم الجمعة الماضي. بينما من المقرر أن يكون بنك اليابان الأبطأ بين البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة لتطبيع السياسة ، استفادت العملة اليابانية حيث ظلت هذه التوقعات ثابتة بينما خفض المستثمرون الرهانات في أماكن أخرى.

وحدد بنك الاحتياطي الأسترالي نغمة الأسبوع يوم الثلاثاء ، عندما تمسك صانعو السياسة بموقفهم المتشائم في مواجهة ضغوط التضخم المتزايدة اللزوجة. اقرأ أكثر

وكان الدولار الأسترالي ثابتًا تقريبًا عند 0.74025 دولار يوم الجمعة ، محتفظًا بانخفاض الجلسة السابقة بنسبة 0.67٪ وفي طريقه للانخفاض بنسبة 1.56٪ هذا الأسبوع.

وبقي الدولار النيوزيلندي أيضًا دون تغيير في الغالب عند 0.7104 دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.81٪ يوم الخميس ، مكسبًا 0.96٪ خسارة أسبوعية.

من بين العملات المشفرة ، كان سعر البيتكوين حوالي 61300 دولار ، بعد أن تم تداوله بشكل جانبي إلى حد كبير منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 67000 دولار في الشهر الماضي.

تم تداول إيثر ، ثاني أكبر عملة مشفرة ، بحوالي 4500 دولار بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4670.81 دولارًا يوم الأربعاء.