الدولار يحقق أفضل مكسب أسبوعي خلال شهر

شفق نيوز/ اتجه الدولار يوم الجمعة محققا أفضل مكاسب أسبوعية له في نحو شهر ، مدعوما بالشراء بسبب مخاوف المستثمرين بشأن زيادات أسرع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبزيادة الإصابات بالفيروس ، في حين أدت قراءة التضخم الساخنة إلى رفع نيوزيلندا. دولار.

و يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية ، مع ارتفاعه خلال الأسبوع حتى الآن بنسبة 0.5٪ مقابل اليورو ، ونفس الشيء تقريبًا مقابل الجنيه الإسترليني وأكثر بقليل عند 0.9٪ مقابل الدولار الأسترالي.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، ثابتًا عند 92.604 يوم الجمعة وبزيادة 0.5٪ خلال الأسبوع.

وقبل يوم الجمعة ، يتطلع المتداولون إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وثقة المستهلك لمعرفة أي قراءة للتضخم وقوة الانتعاش. يختتم بنك اليابان اجتماعه لمدة يومين ولكن من غير المرجح أن يغير أي من إعدادات السياسة.

وارتفعت سندات الخزانة للأسبوع الثالث على التوالي حيث أدت المخاوف بشأن انتشار متغير دلتا المعدي والمراهنة على التضخم العابر - أو على الأقل احتوائه بسرعة من قبل محافظي البنوك المركزية - إلى انخفاض عائدات المدى الطويل.

كما كان الين والفرنك السويسري الملاذ الآمن قويًا ، حيث ارتفع الين بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار للأسبوع حتى الآن ويتجه لأفضل أسبوع له في شهر مقابل اليورو.