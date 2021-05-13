الدولار يحافظ على مكاسبه

شفق نيوز/ حافظ الدولار على مكاسبه، يوم الخميس ، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد الارتفاع القوي المفاجئ في الولايات المتحدة.

وأثارت أسعار المستهلك مخاوف بشأن زيادة الضغوط التضخمية.

وسيحول التجار الانتباه الآن إلى الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور مطالبات البطالة الأسبوعية في وقت لاحق يوم الخميس وأرقام مبيعات التجزئة يوم الجمعة للحصول على إرشادات حول ما إذا كان الضغط الصعودي على الأسعار سيستمر.

وقال محللون إن من المرجح أن يمدد الدولار مكاسبه حيث يتراجع بعض المستثمرين عن الرهانات الهابطة ويعيدون وضعهم تحسبا لضغوط التضخم المستمرة مع خروج المزيد من الاقتصادات من جائحة فيروس كورونا.

وقال شينيتشيرو كادوتا ، محلل الصرف الأجنبي في باركليز ، "تحرك الدولار كان مدفوعا بالمفاجأة الصعودية في أسعار المستهلكين ، ولكن أيضا لأن السوق كانت عالقة في الجانب القصير".

"هذه السوق تدرك احتمالية حدوث المزيد من المفاجآت الصعودية للتضخم. وهذا سيدعم الدولار."

وجرى تداول الدولار عند 109.69 ين ليقترب من أقوى مستوياته في خمسة أسابيع.

ومقابل اليورو ، استقر الدولار عند 1.2077 دولار ، محتفظًا بمكاسب بنسبة 0.6٪ عن الجلسة السابقة.

واشترى الجنيه البريطاني 1.4064 دولار.

وتم تداول الدولار أيضًا عند 0.9085 فرنك سويسري ، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع واحد.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين بأكبر قدر في ما يقرب من 12 عامًا في أبريل ، حيث دفع الطلب المتزايد وسط إعادة الانفتاح الاقتصادي ضد قيود العرض. اقرأ أكثر

والمعيار القياسي في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات ارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 1.7040٪ ، مما زاد من جاذبية الأصول المقومة بالدولار.

وقال متعاملون إن علامات سوق عمل أقوى وزيادة الإنفاق الاستهلاكي ستقدم المزيد من الأدلة على أن الضغط التضخمي سوف يرتفع ، مما قد يدفع العائدات والدولار إلى الارتفاع.

وارتفع الدولار النيوزيلندي لفترة وجيزة بعد أن قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنها تستكشف السفر الخالي من الحجر الصحي مع دول أخرى ، لكن الكيوي تخلى تدريجياً عن هذه المكاسب وسط إحجام عن بيع الدولار.

وتم تداول اليوان المحلي عند 6.4545 مقابل الدولار ، ممتدًا التراجع عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبًا وصل إليه يوم الاثنين حيث اشترت الشركات الصينية المدرجة في الخارج الدولارات لسداد توزيعات الأرباح.