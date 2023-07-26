الدولار يجتاز 155 الفاً وسط احتجاجات أمام البنك المركزي العراقي.. صور

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ليصل فوق 155 الف دينار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا في الساعة 11 صباحا، سعر صرف بلغ 155200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباحا عن الافتتاح 154300دينار مقابل 100 دولار.

اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 154500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 155200 دينار، وسعر الشراء 155150 دينار مقابل 100 دولار.

إلى ذلك تجمهر عشرات المحتجين الغاضبين أمام مبنى البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار.

ورفع المتظاهرون الاعلام العراقية ولافتات تطالب باتخاذ اجراءات سريعة للحد من الصعود المتواصل لاسعار الصرف.