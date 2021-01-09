الدولار يتأثر ببيان المالية ويسجل إنخفاضاً مقابل الدينار العراقي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية والاسواق المحلية في بغداد، اليوم السبت 9 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 143600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 143600 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 144100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 144500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 142500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

ووعدت وزارة المالية يوم الجمعة بإجراء زيادة على الفوائد المستحصلة من رفع سعر الصرف للعملة الاجنبية مقابل الدينار العراقي، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية وإرتفاع اسعار السلع والبضائع المستوردة في البلاد.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

ويعتمد العراق 90% من دخله على عائدات النفط، وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.

ودشن البنك المركزي قراره بشأن التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني للعملة في الـ20 من شهر كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين، يشهد البنك تراجعاً بمبيعات العملة.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.