الدولار يتماسك وإنخفاض الطلب على المعدن النفيس

شفق نيوز/ حافظ الدولار على مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الخميس حيث أدى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا إلى إذكاء مخاوف المستثمرين من أن عمليات الإغلاق الجديدة ستضر بشكل أكبر بالتعافي الاقتصادي الهش بالفعل.

واستقر الدولار الذي يعتبر ملاذًا آمنًا مقابل سلة من ست عملات عند 93.39 ، متوقفًا مؤقتًا بعد مكاسبه بنسبة 0.3٪ في التعاملات المبكرة.

ونمت المخاوف من حدوث مزيد من الضرر للاقتصاد مع عودة فرنسا وألمانيا إلى الإغلاق يوم الأربعاء ، حيث هددت الموجة الثانية الهائلة من حالات الإصابة بفيروس كورونا بإغراق أوروبا.

وتم تداول اليورو عند 1.1753 دولار بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى في أسبوع واحد عند 1.1718 دولار بين عشية وضحاها.

وارتفع اليوان الصيني بشكل متواضع إلى 6.7104 ، بعيدًا عن أعلى مستوى له في 27 شهرًا الأسبوع الماضي.

وفي الخارج ، تم تداول اليوان عند 6.7095 مقابل الدولار ، مع وصول تقلبات اليوان في أسبوع واحد إلى أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.

وتعزز الدولار مقابل الين الياباني عند 104.45 ينا ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر يوم الأربعاء.

وأبقى بنك اليابان يوم الخميس على سياسته النقدية ثابتة ، في حين أشار إلى أنه قدم تحفيزًا كافيًا في الوقت الحالي. في التقرير الفصلي ، قلص بنك اليابان توقعاته للنمو لكنه أبقى على توقعات متفائلة بانتعاش معتدل.

وابتعد الدولار الاسترالي عن أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 0.7038 دولار خلال الليل. وقد جلس آخر مرة عند 0.7064 دولار ، مدعومًا بمكاسب تزيد عن 1٪ في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

في غضون ذلك اعلن المجلس العالمي للذهب انخفاض الطلب على الذهب في الربع الثالث بنسبة 19٪ على أساس سنوي عند 892 طناً.

وذكر تقرير للمجلس اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الطلب على الذهب انخفض إلى 892.3 طناً في الربع الثالث - أدنى إجمالي ربع سنوي له منذ الربع الثالث من عام 2009 - حيث واصل المستهلكون والمستثمرون محاربة آثار الوباء العالمي، وانخفض الطلب بنسبة 10٪ عن نفس الفترة من عام 2019".

وتابع انه بالرغم من تحسن الطلب على المجوهرات من أدنى مستوى قياسي في الربع الثاني ، إلا أن مجموعة القيود الاجتماعية المستمرة والتباطؤ الاقتصادي وأسعار الذهب القوية أثبتت أنها مرهقة للعديد من مشتري المجوهرات كان الطلب البالغ 333 طناً أقل بنسبة 29٪ عن الربع الثالث من عام 2019".

واشار التقرير الى انه "على النقيض من ذلك ، ارتفع الطلب على العملات المعدنية، حيث ارتفع بنسبة 49٪ على أساس سنوي ليصل إلى 222.1 طنًا."

ولفت الى ان "جزءا كبيرا من النمو في العملات الرسمية ، كان بسبب استمرار الطلب القوي على الملاذ الآمن في الأسواق الغربية وتركيا ، حيث العملات المعدنية هي الشكل الأكثر انتشارًا لاستثمار الذهب".

واوضح ان "الربع الثالث شهد أيضًا تدفقات مستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ، وإن كانت بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في النصف الأول، حيث أضاف المستثمرون على مستوى العالم 272.5 طنًا إلى ممتلكاتهم من هذه المنتجات ، مما رفع التدفقات السنوية إلى مستوى قياسي بلغ 1003.3 طن".

وكان الاستثمار في التجزئة قوياً بشكل خاص في الأسواق الغربية ، الصين وتركيا ، على عكس المبيعات المستمرة في تايلاند.