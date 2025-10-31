الدولار يتماسك عند أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر

شفق نيوز - اربيل

تماسك الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر إذ يقيم المتعاملون مؤشرات متباينة من قرارات بنوك مركزية هذا الأسبوع وأرباح قطاع التكنولوجيا والهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 99.478 بعد أن تسببت خسائر وول ستريت في إثارة فزع الأسواق العالمية أمس الخميس.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 153.935 ينا متراجعا من أعلى مستوى له في تسعة أشهر تقريبا بعد أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 2.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي.

وأشار ذلك إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف في العاصمة اليابانية مما يزيد مسار بنك اليابان تعقيدا بعد يوم من إبقائه على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال رودريجو كاتريل خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني "العزوف عن المخاطرة يصب في صالح الدولار".

وأضاف "مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس متأكدا من تطبيق خفض آخر للفائدة هذا العام... وضعف الين الناجم عن قرار بنك اليابان لا يقدم أي مساعدة".

وقلص المتعاملون الرهانات على خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع مجلس الاحتياطي القادم في 10 ديسمبر كانون الأول.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي إلى احتمال بنسبة 74.7 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 91.1 بالمئة قبل أسبوع.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1572 دولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند اثنين بالمئة للاجتماع الثالث على التوالي أمس الخميس. وقال إن السياسة النقدية في "وضع جيد" مع انحسار المخاطر الاقتصادية.

واستقر الدولار مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عند 7.1089 يوان قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني لشهر أكتوبر تشرين الأول اليوم الجمعة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي ليستقر عند 0.6555 دولار، وكذلك الدولار النيوزيلندي الذي ظل عند 0.574 دولار.