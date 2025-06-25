الدولار يتكبد خسائر جديدة أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 142200 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141100 دينار مقابل 100 دولار.