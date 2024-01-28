الدولار يتكبد المزيد من الخسائر مقابل الدينار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي بشكل طفيف أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150850 ديناراً مقابل 100 دولار.