الدولار يتكبد المزيد من الخسائر مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145700 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس السبت 146250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146250 دينارا، بينما بلغ الشراء 144250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 145900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 145800 دينار مقابل 100 دولار.