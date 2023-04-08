الدولار يتكبد المزيد من الخسائر في بغداد واربيل مع اغلاق السوق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148800 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.