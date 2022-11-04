الدولار يقترب من تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر

شفق نيوز/ بدا الدولار على وشك تسجيل أفضل أسبوع له منذ أكثر من شهر يوم الجمعة وسط توقعات بأن الولايات المتحدة. يمكن أن تصل المعدلات إلى ذروتها أعلى ، في حين أن الجنيه الاسترليني كان على المحك حيث قام المستثمرون بمراجعة توقعاتهم لأسعار الفائدة بعد تحول في اللهجة من بنك إنجلترا.

وارتفع الدولار بين عشية وضحاها ، مما دفع اليورو والدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين تقريبًا. تعرض الجنيه الإسترليني لمزيد من الضغط بسبب التقييم الواقعي لتوقعات النمو في بريطانيا ورسالة من بنك إنجلترا مفادها أن أسعار الفائدة قد ترتفع بنسبة أقل مما توقعته الأسواق.

وعكس الدولار في وقت لاحق بعض تلك المكاسب في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة ، مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.23٪ إلى 0.9772 دولار ، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.51٪ إلى 0.5805 دولار.

مقابل سلة من العملات ، الولايات المتحدة ونزل مؤشر الدولار 0.23 بالمئة إلى 112.71 مبتعدا عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 113.15 الذي سجله خلال الليل. ومع ذلك ، فقد كان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2٪ - وهي الأكبر منذ سبتمبر.

وتشير العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية الآن إلى سعر نهائي يبلغ حوالي 5.15٪ بحلول منتصف عام 2023 ، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا الأسبوع.