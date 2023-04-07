الدولار يترنح

تراجع الدولار أمام عملات رئيسية بعد أداء ضعيف، تزامنا مع تحوط المستثمرين وتقييمهم لمدى تأثير بيانات الوظائف الأمريكية، على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وعلى حركة الأسواق.

وتغلق سوق الأسهم الأمريكية أبوابها بمناسبة "الجمعة العظيمة"، ومن المقرر إغلاق بورصات أوروبية يوم الاثنين بمناسبة الأعياد.

وسيأتي تقرير بيانات وظائف القطاع غير الزراعي المرتقب في أعقاب بيانات مخيبة للتوقعات لقطاع التصنيع والخدمات من معهد إدارة التوريدات وبيانات توظيف القطاع الخاص، أمس الأربعاء.

وخلال جلسة تداولات بعد الظهيرة، انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 101.81 بعد تراجعه إلى أقل مستوى في شهرين لأسباب من بينها انخفاض عوائد سندات الخزانة.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 131.765 ين. وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر 0.7 بالمئة إلى 0.6679 دولار و1.1 بالمئة إلى 0.6251 دولار على التوالي.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2451 دولار، في حين ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0931 دولار.