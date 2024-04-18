الدولار يتراجع وسط توقعات الفائدة في أمريكا

شفق نيوز/ تراجع الدولار، يوم الخميس، وسط تركيز المتعاملين على تقييم النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أعقاب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بأن يظل تشديد السياسة النقدية قائما لفترة أطول.

وسجل الدولار ارتفاعات في الأسابيع الماضية بعدما أطاحت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية بتوقعات خفض الفائدة في الأجل القريب. كما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط من جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وتراجع اليورو قليلا يوم الخميس إلى 1.0664 دولار بعد أن صعد 0.5 بالمئة يوم الأربعاء وابتعد عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء.

ووصل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2449 دولار مرتفعا 0.02 بالمئة خلال يوم الخميس.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، مستوى 105.97 في أحدث التداولات مبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف عند 106.51.

وزاد الين قليلا بواقع 0.05 بالمئة إلى 154.29 دولارا لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في 34 عاما البالغ 154.79 دولارا. وانخفضت العملة 8.65 بالمئة منذ بداية العام.

ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيرا يذكر عند 0.6439 دولار أمريكي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5914 دولار بعدما ارتفع 0.6 بالمئة يوم الأربعاء.