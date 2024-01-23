الدولار يتراجع والين الياباني يرتفع عقب اجتماع اقتصادي مهم

شفق نيوز/ انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، في التعاملات الأوروبية في حين ارتفع الين الياباني في أعقاب اجتماع السياسة الأخير لبنك اليابان.

وانخفض مؤشر الدولار اليوم، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.03٪ عند 103.082 ، متخليًا عن بعض المكاسب التي حققها منذ البداية والتي بلغت 2٪ تقريبًا. من هذا العام.

كما انخفض مؤشر الدولار لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته خلال شهر واحد، حيث يسعر المتداولون فرصة أكبر لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة في مارس، وهو انعكاس ملحوظ عن التوقعات السابقة لخفض الفائدة.

وارتفع الين ،مقابل الدولار الأمريكي في آسيا، بنسبة 0.5% إلى 147.39مقابل الدولار، بعد أن حافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وتمسك بسياساته شديدة الحذر، على نطاق واسع بشكل مُتوقع.

كما انخفض تداول زوج العملات اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 7.1712، حيث تلقى اليوان الدعم من التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بنك الشعب الصيني كان يبيع الدولار في الأسواق المفتوحة لدعم العملة الصينية.

وارتفع تداول زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي في أوروبا، بنسبة 0.1% إلى 1.0886، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي لوضع السياسات يوم الخميس.

بينما ارتفع تداول زوج العملات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% عند 1.2724، مع دعم الجنيه الاسترليني من خلال إصدار البيانات التي أظهرت انخفاض اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة إلى 7.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، أي حوالي نصف المبلغ. اقترض قبل عام وهو أدنى رقم لشهر ديسمبر منذ عام 2019.