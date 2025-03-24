الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع

شفق نيوز/ تراجع الدولار الأميركي خلال التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، وسط حالة ترقب في الأسواق بشأن الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 104.03 نقطة حتى الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 104.22 نقطة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 7 آذار/ مارس.

وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي، محققًا أول مكاسب أسبوعية له هذا الشهر، وفق بيانات "رويترز".

في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.24% إلى 1.0836 دولار، متعافيًا من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع تقريبًا عند 1.0795 دولار، والذي سجله يوم الجمعة الماضي.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد سجلت أعلى مستوى لها منذ أكتوبر عند 1.0955 دولار الأسبوع الماضي، بفضل التفاؤل إزاء خطط ألمانيا لتخفيف القيود المالية وتعزيز الإنفاق العسكري والبنية التحتية، إلا أنها فقدت بعض مكاسبها مؤخرًا مع انتظار التصديق الرسمي على التعديلات المالية.

في حين، تراجع الين الياباني قليلاً أمام الدولار، حيث ارتفع الأخير بنسبة 0.3% ليصل إلى 149.77 ين، بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.2770%.

إلى ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.2934 دولار، بينما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.29% ليبلغ 0.6291 دولار.

وسجلت عملة بتكوين ارتفاعاً بنسبة 1% لتصل إلى 85,965 دولاراً، في ظل تقلبات مستمرة في سوق العملات الرقمية.

أما الليرة التركية، فقد استقرت عند حوالي 38.0050 للدولار، رغم التوترات السياسية عقب قرار محكمة تركية بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية اتهامات بالفساد، والتي ينفيها إمام أوغلو.