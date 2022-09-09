الدولار يتراجع مع رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي

شفق نيوز/ ارتد الدولار من القمم الأخيرة في آسيا يوم الجمعة حيث أدى رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى رفع اليورو وتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

كما استقرت عمليات جني الأرباح بعد الامتداد الحاد لارتفاع الدولار الطويل وكان التراجع واسع النطاق. كان الدولار الاسترالي والكيوي والجنيه الاسترليني والين يتجهون جميعًا إلى أفضل قفزاتهم اليومية في شهر وبدأ مؤشر الدولار مهيأً لأول خسارة أسبوعية له في أربعة أسابيع.

وارتفع اليورو 0.8 بالمئة إلى 1.0072 دولار. وارتفع الدولار الاسترالي 1.2 بالمئة إلى 0.6834 دولار. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8٪ إلى 1.1590 دولار ، مُصلحًا التراجع المتواضع الذي حدث بعد وفاة الملكة إليزابيث.

وارتفع الين بنحو 0.9٪ ، بمساعدة محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا ، الذي انضم إلى مجموعة من صانعي السياسة الذين أعربوا عن عدم إرتياحهم بشأن الانخفاضات الحادة في الين هذا الأسبوع.

وأعاد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر معهد كاتو يوم الخميس التأكيد على الموقف العدواني للبنك المركزي ضد التضخم وأن الأسواق تتوقع ارتفاعًا بنسبة 85 ٪ في الارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وربما كان البنك المركزي الأوروبي متشددًا بشكل مفاجئ في الوعد بمزيد من الزيادات بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوق يوم الخميس.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي في أحدث تداول له بنسبة 0.66 ٪ عند 108.88 ، بعد أن سجل أعلى مستوى في 20 عامًا عند 110.79 في وقت سابق من الأسبوع. إنه يتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.7٪.

وحتى العملات المشفرة التي تم التغلب عليها تقدمت على حساب الدولار ، مع عودة عملات البيتكوين إلى ما يزيد عن 20000 دولار وبزيادة 5٪.

لقد تركت الوتيرة الأخيرة لارتفاع الدولار صانعي السياسة غير مرتاحين ، ولا سيما في اليابان ، حيث ثبت أن الاختلاف في السياسة بين موقف بنك اليابان شديد التشاؤم والاحتياطي الفيدرالي صارخ للغاية بحيث لا يمكن تجاهله وهو يضرب الين.

وجاءت التعليقات بعد أن وصل الين إلى أدنى مستوى له في 24 عاما عند 144.99 للدولار يوم الأربعاء. لقد انخفض بنسبة 2٪ تقريبًا خلال الأسبوع ، وهو في طريقه لتحقيق أربع خسائر أسبوعية متتالية.

وكانت قفزة يوم الجمعة في الدولار الاسترالي كافية لمساعدته على التوجه نحو مكاسب أسبوعية هزيلة وترك خسارة النيوزيلندي الأسبوعية ضئيلة. ويتطلع الجنيه الإسترليني إلى ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.6٪.