الدولار يتراجع مع بقائه قرب أعلى مستوى في أسبوعين

شفق نيوز/ تراجع سعر الدولار الأمريكي قليلاً، يوم الأربعاء، رغم بقائه قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مدعوماً بمجموعة عوامل من بينها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والحذر في الإقبال على المخاطرة وهو ما أثر على وول ستريت.

وكان التداول ضعيفاً في آسيا في ظل العطلة في اليابان، مع تقليص الدولار لبعض مكاسبه الصباحية على مدار يوم التداول في المنطقة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي، الذي يستخدم غالباً كمؤشر على الرغبة في المخاطرة 0.29% عند 0.62695 دولار أمريكياً، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 0.62485 دولار أمريكياً في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين عند 102.25 الذي سجله يوم الثلاثاء، وبلغ 102.13.

وقفز مؤشر الدولار 0.86% يوم أمس الثلاثاء، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ آذار/ مارس 2023.

وارتفع الإسترليني 0.11% إلى 1.2633 دولار، بعد أن انخفض 0.87% خلال الجلسة السابقة، وهو أكبر خسارة يومية له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.