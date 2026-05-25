الدولار يتراجع أمام صعود الذهب وسط ترقب حذر لاتفاق أميركي- إيراني

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وتراجع أسعار النفط، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام قد ينعكس على استقرار الأسواق العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليبلغ 4570.88 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.1% إلى 4572.90 دولاراً للأونصة.

وجاء الدعم الإضافي للمعدن الأصفر بعد انخفاض الدولار، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، الأمر الذي يعزز الطلب عليه.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، رغم تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى أن واشنطن وطهران "تفاوضتا إلى حد كبير" على مذكرة تفاهم قد تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 3.9% إلى 78.42 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1959.85 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة مماثلة ليصل إلى 1373.25 دولاراً للأونصة.