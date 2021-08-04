الدولار يتراجع أمام الدينار في بورصة بغداد

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء شهدت انخفاضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغ سعر الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.