سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدولار يتراجع أمام الدينار في بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-04T07:00:37+0000
الدولار يتراجع أمام الدينار في بورصة بغداد

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء، 147900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء شهدت انخفاضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغ سعر الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

related

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

Date: 2021-07-28 07:30:52
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في إقليم كوردستان

عند الإغلاق.. ارتفاع الدولار أمام الدينار في أسواق بغداد

Date: 2021-06-29 15:13:08
عند الإغلاق.. ارتفاع الدولار أمام الدينار في أسواق بغداد

الدولار يستقر عند إغلاق البورصة في بغداد

Date: 2021-07-04 15:33:35
الدولار يستقر عند إغلاق البورصة في بغداد

الدينار يلتقط أنفاسه مع استمرار تراجع الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-06-16 07:32:54
الدينار يلتقط أنفاسه مع استمرار تراجع الدولار في بغداد وكوردستان

أسعار الدولار تغلق على 150 ألف دينار في بغداد

Date: 2021-06-08 16:33:35
أسعار الدولار تغلق على 150 ألف دينار في بغداد

الدولار يواصل الارتفاع مع إغلاق البورصة في أسواق بغداد

Date: 2021-07-15 15:37:24
الدولار يواصل الارتفاع مع إغلاق البورصة في أسواق بغداد

استقرار سعر الدولار عند إغلاق البورصة في أسواق بغداد

Date: 2021-07-19 15:27:21
استقرار سعر الدولار عند إغلاق البورصة في أسواق بغداد

الدولار يتراجع مع إغلاق أسواق بغداد

Date: 2021-06-14 16:43:02
الدولار يتراجع مع إغلاق أسواق بغداد