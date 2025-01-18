الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر السبت، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150600 دينار مقابل 100 دولار، غيما سجلت صباح هذا اليوم 150700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.