الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 147900 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة والأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً في محال الصيرفة اذ بلغ سعر البيع 147700 دينار مقابل 100 الدولار، والشراء 147600 دينار لكل 100 دولار.