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الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-27T07:49:26+0000
الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي يوم الأربعاء في أسواق تبديل العملة بالعاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145100 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهو السعر ذاته في بورصة الحارثية ببغداد.

وكانت بورصة الكفاح المركزية في بغداد قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس الثلاثاء 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان؛ فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145550 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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