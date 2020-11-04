الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وإقليم كوردستان الأربعاء وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، 124850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124800 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد أمس الثلاثاء 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا ايضا اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء بواقع 125000 لكل مائة دولار امريكي.



