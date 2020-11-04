سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-04T07:20:04+0000
الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وإقليم كوردستان الأربعاء وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، 124850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124800 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد أمس الثلاثاء 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا ايضا اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء بواقع 125000 لكل مائة دولار امريكي.


related

اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-08-27 07:37:33
اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-11 07:55:36
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Date: 2020-10-14 08:01:25
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-19 07:49:57
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-08-19 07:55:02
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض سعر الدولار في إيران إلى أقل من 11 ألف تومان

Date: 2019-08-28 16:49:33
انخفاض سعر الدولار في إيران إلى أقل من 11 ألف تومان

امريكا تفرض حجرا صحيا على الدولارات العائدة من اسيا

Date: 2020-03-07 06:56:57
امريكا تفرض حجرا صحيا على الدولارات العائدة من اسيا

النقد الدولي: العالم يخسر 9 ترليونات دولار

Date: 2020-04-15 07:35:54
النقد الدولي: العالم يخسر 9 ترليونات دولار