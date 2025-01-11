الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد واربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151200 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150850 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 150750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.