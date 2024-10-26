الدولار يتراجع أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي السبت في أسواق بغداد مع إقفال بورصة أربيل في أيام العطل الرسمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في الساعة الثانية ظهرا لتسجل في بورصتي الكفاح والحارثية 151350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152200 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالاسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار بينما بلغ سعر الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

في غضون ذلك عزا الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ، هذا الانخفاض الى "قيام البنك المركزي بخفض معدل الفائدة من 7.5٪ الى 5.5٪، بعد انخفاض نسبة التضخم في العراق مما انعكس على انخفاض سعر الصرف الدولار في الأسواق المحلية".

وسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح السبت، انخفاضاً طفيفاً في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 152650 ديناراً لكل 100 دولار.