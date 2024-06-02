الدولار يتراجع أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145100 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار أمس السبت 145300 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 144800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 144700 دينار مقابل 100 دولار.