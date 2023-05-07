الدولار يتراجع أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس السبت 144350 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 143000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 144250 ديناراً مقابل الدولار وسعر الشراء 144150 ديناراً مقابل 100 دولار.