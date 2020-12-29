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الدولار يتراجع إلى قرب قاع عامين ونصف العام

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-29T08:04:15+0000
الدولار يتراجع إلى قرب قاع عامين ونصف العام

شفق نيوز/ انخفض الدولار إلى قرب قاع عامين ونصف العام، يوم الثلاثاء، إذ زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة، مع مضي مشرعين أمريكيين قدما في حزمة مساعدات معززة مرتبطة بكوفيد-19.

وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس الاثنين لصالح زيادة مدفوعات التحفيز للأمريكيين المؤهلين إلى ألفي دولار من 600 دولار، وأحالوا الأمر إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.125 نقطة، محوما قرب مستوى 89.723 نقطة، الذي بلغه في 17 ديسمبر الماضي، للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2018.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.22375 دولارا في المعاملات الآسيوية، مقتربا من قمة عامين ونصف العام عند 1.22735 دولارا التي لامسها في وقت سابق هذا الشهر.

 

 

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