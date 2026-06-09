الدولار يتراجع إلا أنه ثابت فوق 154 ألفاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 154100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار امس الاثنين 154,750 ديناراً.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 154,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 154,150 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154,050 ديناراً.