الدولار يتراجع أكثر مع اغلاق البورصة في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 152800 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 156500 دينار مقابل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 152150 دينارا مقابل 100 دولار.