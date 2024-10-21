الدولار يتراجع قليلاً أمام الدينار العراقي مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 152500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152900 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 152700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152600 دينار لكل 100 دولار.