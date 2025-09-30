الدولار يتراجع قليلاً في بغداد وأربيل مع اغلاق التعاملات

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً بأسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141550 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت صباح اليوم عند 141650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 142500 دينار للبيع، و140500 دينار للشراء مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت الأسواق انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 141350 ديناراً، فيما سجل الشراء 141250 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي.