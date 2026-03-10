الدولار يتراجع "قليلاً" في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 155500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الاثنين 155750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 156000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تراجعت أسعار الدولار كذلك، حيث بلغ سعر البيع 154600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.