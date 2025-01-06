الدولار يتراجع في أسواق بغداد ويستقر لدى أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الاثنين، بينما استقر سعره في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 151,350 دينارا مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت 151,500 دينار مقابل 100 دولار في صباح يوم أمس الأحد.

وأضاف مراسلنا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152,500 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 150,500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 151,200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 151,100 دينار.