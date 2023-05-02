الدولار يتراجع في بورصات بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 142100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح امس الاثنين 142500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت أيضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 141000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 142400 دينار، وسعر الشراء 142300 دينار مقابل 100 دولار.