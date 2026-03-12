الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق تداول نهاية الأسبوع مساء اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم 154250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، حيث بلغ سعر البيع 153700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153550 ديناراً مقابل 100 دولار.