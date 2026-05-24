الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، عصر اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل، وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153.000 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153.250 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 153.500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152.500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 152.850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152.750 ديناراً مقابل 100 دولار.