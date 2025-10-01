الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق الأربعاء

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 141200 دينار مقابل 100 دولار، بعدما كانت صباح اليوم 141500 دينار.

وأشار إلى أن أسعار الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد تراجعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل الشراء 140250 ديناراً.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 140950 ديناراً لكل 100 دولار، والشراء 140850 ديناراً.