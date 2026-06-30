الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق التداول

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء الثلاثاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 154,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 156,000 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف مراسلنا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 155,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تراجعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,700 دينار مقابل 100 دولار.