الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 152,950 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما كانت قد سجلت صباح اليوم 153,000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 153,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 152,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,950 ديناراً مقابل 100 دولار.