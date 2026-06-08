الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التداولات، مساء اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد تراجع إلى 154,400 دينار لكل 100 دولار، بعد أن سجل صباحاً 154,750 ديناراً لكل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة ببغداد بلغت 155,000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفض سعر بيع الدولار إلى 154,300 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 154,250 ديناراً لكل 100 دولار.