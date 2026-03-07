الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق التداول

شفق نيوز- بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 155800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 156400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 156250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف مراسلنا أن أسعار الدولار في أربيل انخفضت كذلك، إذ بلغ سعر البيع 155450 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155350 ديناراً مقابل 100 دولار.