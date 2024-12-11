الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عصر الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150450 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 150600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي، مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار، مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 149850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.