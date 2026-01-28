الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع بقائه فوق مستوى 150 ألف دينار

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي قليلاً، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الثلاثاء 154 ألفاً و200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد تراجعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 153 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 154 ألفاً و600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.

ومنذ يومين تشهد الاسواق العراقية ارتفاعا كبيراً في سعر صرف سعر الدولار الأميركي الذي تجاوز 150 ألف دينار، كما صعد سعر الذهب ليسجل عيار 21 أكثر من مليون دينار للمثقال الواحد، على خلفية عوامل داخلية شكلت ضغطاً متزايداً على الاقتصاد المحلي، إلى جانب تأثيرات دولية في البورصات العالمية.